Spur Therapeutics, anciennement Freeline Therapeutics, a annoncé la fin du recrutement pour l'essai clinique de phase 1/2 GALILEO-1 de FLT201, son candidat thérapie génique par virus adéno-associé (AAV) pour la maladie de Gaucher. Sur la base des données convaincantes de sécurité et d'efficacité de l'essai GALILEO-1, Spur a sélectionné une perfusion unique de FLT201 à une faible dose de 4,5e11 vg/kg pour poursuivre le développement dans le cadre d'un essai de phase 3 qui devrait débuter l'année prochaine. Six patients ont été traités dans GALILEO-1, une première étude internationale multicentrique de détermination de la dose chez des adultes atteints de la maladie de Gaucher de type 1. Tous les patients ont été traités avec une perfusion unique de FLT201 à une dose de 4,5e11 vg/kg.

Deux des six patients ont terminé les neuf mois de suivi. Les autres ont été suivis entre 16 et 38 semaines après l'administration de la dose. Les six patients sont inclus dans l'analyse de sécurité.

Cinq des six patients sont inclus dans l'analyse de l'efficacité ; un patient présentant des anticorps neutralisants préexistants détectables contre la capside de l'AAVS3 en dessous du seuil fixé par le protocole a été exclu de l'analyse de l'efficacité. Les données au 30 juin 2024 démontrent l'efficacité du produit : Une sécurité et une tolérabilité favorables. Des réductions spectaculaires de la glucosylsphingosine (lyso-Gb1) ?

un biomarqueur spécifique de Gaucher qui est l'un des meilleurs prédicteurs de la gravité de la maladie et de la réponse clinique ? chez les patients présentant des taux élevés persistants malgré des années de traitement avec les thérapies actuellement approuvées (4/4). Maintien des niveaux de lyso-Gb1 chez un patient qui a commencé l'essai avec des niveaux de lyso-Gb1 bien contrôlés (1/1).

Maintien ou amélioration des taux normaux d'hémoglobine et de plaquettes, qui sont des critères d'évaluation réglementaires bien acceptés pour la maladie de Gaucher (5/5). Amélioration de la charge de la moelle osseuse (5/5), ce qui montre que FLT201 atteint des tissus plus profonds que les thérapies actuellement approuvées n'atteignent que faiblement. Amélioration cliniquement pertinente de la douleur et de la fatigue rapportées par les patients, conduisant à une amélioration de la fonction, chez le patient qui est entré dans l'essai avec une douleur et une fatigue chroniques débilitantes.

Les patients ont ressenti ces bénéfices indépendamment de la présence d'anticorps contre la glucocérébrosidase (GCase) (n=2), l'enzyme déficiente chez les personnes atteintes de la maladie de Gaucher, ce qui est cohérent avec l'expérience clinique de l'enzymothérapie substitutive et les données précliniques pour FLT201. Des améliorations de la charge en lyso-Gb1 et en moelle osseuse par rapport aux valeurs de base, ainsi que le maintien de l'hémoglobine et des plaquettes dans les plages normales, continuent d'être observées après la détection d'anticorps. Chez le patient ayant été exposé le plus longtemps (plus de trois mois après la détection des anticorps), les anticorps semblent avoir été transitoires et des améliorations des paramètres cliniques continuent d'être observées.

Spur prévoit de communiquer des données supplémentaires de l'essai GALILEO-1 au cours du deuxième semestre 2024. FLT201 a reçu la désignation Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) de la Food and Drug Administration américaine, la désignation Priority Medicines (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments et l'Innovative Licensing and Access Pathway (ILAP) de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Conçues pour accélérer le processus de développement de médicaments pour les thérapies expérimentales destinées à traiter, modifier, inverser ou guérir une maladie grave ou mortelle, ces désignations offrent des possibilités d'interactions renforcées avec les régulateurs et des processus d'examen accélérés.

Spur s'engage activement auprès des organismes de réglementation dans le cadre de la préparation de l'essai de phase 3 prévu pour FLT201. À propos de FLT201 : FLT201 est un candidat de thérapie génique par virus adéno-associé (AAV) qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1/2, GALILEO-1, chez des adultes atteints de la maladie de Gaucher. FLT201 utilise la puissante capside AAVS3 de Spur pour délivrer la GCase85, une version à action prolongée de l'enzyme déficiente chez les personnes atteintes de la maladie de Gaucher, dans le but d'arrêter la progression de la maladie, de réduire ou d'éliminer les symptômes, et de permettre aux patients d'arrêter les traitements à vie actuels.

Les données précliniques et cliniques concernant FLT201 ont montré une expression robuste et durable ainsi qu'une réduction substantielle de l'accumulation toxique de substrat résultant de la déficience enzymatique. Pour plus d'informations sur l'essai GALILEO-1.