Freeman Gold Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur le développement de sa propriété aurifère de Lemhi (le projet Lemhi), dont elle est propriétaire à 100 %. Son projet Lemhi est situé dans le comté de Lemhi, en Idaho, aux États-Unis, dans les montagnes de la rivière Salmon, une partie de la chaîne Bitterroot qui forme la frontière entre l'Idaho et le Montana. Le projet aurifère de Lemhi est situé à environ 40 kilomètres au nord de la ville de Salmon et à 6 kilomètres à l'ouest de Gibbonsville, Idaho. Le projet comprend environ 10 concessions minières brevetées (placers et filons), une concession minière brevetée et 333 concessions minières non brevetées, totalisant environ 6 739 acres de droits miniers et 615 acres de droits de surface.

Secteur Sociétés minières intégrées