BERLIN (dpa-AFX) - Selon une étude, la nouvelle réglementation sur la facturation de la télévision par câble, prévue pour juillet, devrait entraîner une migration massive des clients vers d'autres modes de diffusion de la télévision. Dans le cadre du dernier sondage "Screens in Motion" de la maison d'édition Burda, on a demandé à près de 2000 personnes si elles pouvaient s'imaginer renoncer aux moyens "traditionnels" de diffusion de la télévision, en partie payants, et les remplacer par des services de streaming ou des applications sur la Smart TV : 40% ont répondu par l'affirmative cette année. L'année dernière, ils n'étaient que 31%. En 2022, 33% des personnes interrogées dans le cadre de l'étude représentative en ligne avaient répondu par l'affirmative.

"Ce pourcentage a fait un bond cette année", a déclaré la responsable de l'étude "Screens in Motion", Marion Sperlich, à l'agence de presse allemande à Berlin. Sperlich est également responsable de la recherche sur le marché des médias au sein de la maison d'édition Burda. "Et le nombre de téléspectateurs qui ont déjà des intentions concrètes est également passé de 11% à 14% en un an", a expliqué l'experte. "Nous avons mené l'enquête en mars et la volonté de changement devrait avoir encore augmenté depuis. Les années précédentes, ce n'était que du bout des lèvres". Le nombre de personnes souhaitant changer de fournisseur est donc resté longtemps au même niveau, mais ces personnes ne l'ont pas mis en pratique. "Maintenant, il se passe quelque chose".

Cette évolution va de pair avec le fait que l'on regarde et consulte de plus en plus en ligne, poursuit Sperlich. "Si nous examinons l'utilisation des appareils au cours des dernières années, nous constatons que la Smart TV est désormais absolument majoritaire. 71% des foyers possèdent un téléviseur intelligent. Cette année, nous enregistrons une nouvelle augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année dernière. Les gens sont donc bien armés. En outre, ils peuvent bien sûr utiliser les clés ou les récepteurs correspondants".

Le marché de la télévision a connu des mouvements ces dernières semaines. La raison en est la suppression du "privilège des charges" en juillet 2024. Les propriétaires en Allemagne ne pourront alors plus répercuter les frais de télévision par câble sur leurs locataires via les charges. Cela signifie également que cette forme de télévision souvent courante dans les immeubles locatifs ne sera plus automatiquement disponible.

A partir de cet été, les locataires seront entièrement libres de choisir le mode de réception. Ils pourront soit conclure un contrat individuel avec un fournisseur de télévision par câble, soit opter pour le satellite, l'antenne ou la télévision sur Internet.