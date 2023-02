Freenet augmente son dividende - objectif de bénéfice 2022 atteint

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - La croissance des ventes de services à forte marge et la progression des activités de téléphonie mobile et de télévision ont permis à Freenet d'augmenter ses bénéfices en 2022. Le résultat d'exploitation (Ebitda) a augmenté de 7% l'an dernier pour atteindre 478,7 millions d'euros, soit dans le haut de la fourchette de l'objectif de l'entreprise de 470 à 480 millions d'euros et légèrement au-dessus de la prévision moyenne des analystes. Le groupe MDax a également annoncé mercredi soir que son chiffre d'affaires était resté stable à environ 2,6 milliards d'euros.

Selon Freenet, il ne devrait pas non plus y avoir de grand changement en 2023, le bénéfice opérationnel devrait légèrement augmenter pour atteindre 480 à 500 millions d'euros. Les investisseurs devraient recevoir un dividende de 1,68 euro par action en 2022, contre 1,57 euro l'année précédente. Les actions ont légèrement progressé après bourse /mis/he