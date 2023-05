Freenet fait un bond dans son bénéfice opérationnel

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - De bonnes affaires dans les produits de téléphonie mobile et de télévision ont permis à Freenet de réaliser un bond de son bénéfice d'exploitation en début d'année. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a grimpé de 8,5 pour cent à 128,1 millions d'euros, a annoncé l'opérateur de télécommunications mercredi après la fermeture des bureaux de Büdelsdorf près de Hambourg. L'augmentation a donc été plus de deux fois supérieure à l'évolution du chiffre d'affaires. Au final, Freenet a gagné 18,2 millions d'euros, contre 22,5 millions un an plus tôt, en raison d'une hausse significative des impôts sur les bénéfices. L'action Freenet a enregistré une hausse minime.

Pour l'année en cours, le conseil d'administration maintient son objectif d'un résultat opérationnel de 480 à 500 millions d'euros et d'un flux de trésorerie disponible de 250 à 270 millions d'euros./ngu/jha/