BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Le fournisseur de téléphonie mobile et de télévision Freenet a gagné moins au premier trimestre en raison de dépenses publicitaires plus élevées dans les activités courantes. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements a reculé de trois pour cent à 124,2 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mercredi soir à Büdelsdorf. Le management autour du chef Christoph Vilanek a attribué ce recul aux investissements dans la notoriété de la marque de l'offre de télévision en streaming waipu.tv. Cette année, le soi-disant privilège des frais accessoires pour le raccordement au câble est supprimé, c'est pourquoi de nombreux clients du câble TV devraient chercher de nouveaux fournisseurs - Freenet veut en profiter. Les analystes avaient prévu en moyenne un recul encore plus important du résultat d'exploitation.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise nord-allemande est resté stable avec plus 0,2 pour cent à 638,9 millions d'euros. Au final, le bénéfice revenant aux propres actionnaires a grimpé de 18 millions d'euros à 65 millions d'euros. Un an plus tôt, des amortissements avaient pesé, et Freenet a pu cette fois-ci prendre en compte un crédit d'impôt. Le président du groupe Vilanek a confirmé les prévisions annuelles./men/he