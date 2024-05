KIEL (dpa-AFX) - La secrétaire d'État à l'Économie du Schleswig-Holstein, Julia Carstens (CDU), a demandé des conditions de concurrence plus strictes pour les fournisseurs de services de téléphonie mobile, après l'annonce par l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) du report de la nouvelle mise aux enchères des fréquences de téléphonie mobile. La semaine dernière, l'agence avait décidé de prolonger les licences pour cinq ans dans un premier temps, en échange de redevances.

Carstens estime ainsi que, malgré l'arrivée de l'entreprise 1&1 sur le marché de la téléphonie mobile, l'occasion de renforcer la concurrence a été manquée. "L'obligation de négociation jusqu'ici en vigueur pour les fournisseurs de services n'est pas sensiblement renforcée. Une obligation d'offre assortie d'une interdiction de discrimination aurait pourtant augmenté les chances que des fournisseurs comme Freenet ou des fournisseurs de réseau fixe comme les services municipaux animent le marché et veillent à ce que les tarifs soient plus avantageux", a fait savoir Carstens à la dpa.

Jusqu'à présent, l'obligation de négocier impose seulement aux opérateurs de téléphonie mobile de discuter avec les fournisseurs de services demandeurs de l'accès à leur propre réseau et de ne pas les traiter moins bien que les distributeurs indépendants. "Sans amélioration de cette réglementation, l'Allemagne restera dans un avenir prévisible un pays à prix élevés pour les tarifs de téléphonie mobile avec un volume de données élevé", a critiqué Mme Carstens. Elle aurait souhaité que l'Agence fédérale des réseaux renforce la concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs de services.

Carstens a qualifié de bon compromis la prolongation prévue des droits d'utilisation pour les grands opérateurs de téléphonie mobile Telekom, Vodafone et Telefonica. De cette manière, la sécurité de l'approvisionnement est garantie pour les utilisateurs de la téléphonie mobile et la sécurité de planification et la disposition à investir sont maintenues pour les entreprises. Il est important que 1&1 continue à avoir une chance équitable de s'établir comme quatrième opérateur.

Selon la dernière décision de l'Agence des réseaux, chacun des trois opérateurs de téléphonie mobile en place doit couvrir 99,5 pour cent du territoire allemand et - après les autoroutes et les routes fédérales - également toutes les routes régionales à l'avenir, sans comptabilisation mutuelle. "Cela permettra également au Schleswig-Holstein d'éviter que les utilisateurs de téléphones portables ne se retrouvent à l'avenir dans un trou radio, lorsqu'un réseau est certes disponible au-dessus d'eux, mais pas le leur".

Selon Carstens, le gouvernement du Land est en train de mettre en œuvre des simplifications dans le code de la construction du Land afin de réaliser l'ambitieuse exigence de surface et de pouvoir ériger des pylônes de téléphonie mobile de manière aussi peu bureaucratique que possible. "De plus, le gouvernement fédéral devrait enfin mettre en place la loi prévue pour accélérer l'extension du réseau et y inscrire l'intérêt public primordial pour l'extension du réseau."/moe/DP/he