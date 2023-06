Les politiques veulent soutenir les petits opérateurs de téléphonie mobile

BONN (dpa-AFX) - Les petits opérateurs de téléphonie mobile ont un peu le vent en poupe du côté des politiques pour pouvoir proposer à l'avenir des tarifs 5G relativement avantageux. Le comité consultatif de l'Agence fédérale des réseaux a adopté lundi à l'unanimité une prise de position sur l'attribution des fréquences de téléphonie mobile prévue en 2024. La lettre stipule qu'il faut garantir "un accès équitable et non discriminatoire" aux entreprises. Il s'agit d'entreprises qui n'ont pas leur propre réseau, mais qui reçoivent des capacités d'opérateurs de réseau et vendent ainsi des contrats de téléphonie mobile. L'une de ces entreprises est Freenet. L'agence du réseau devrait se prononcer sur cette règle l'année prochaine.

La phrase laisse toutefois une marge d'interprétation. En effet, une règle est déjà formulée de manière similaire. Selon Freenet et d'autres entreprises, cette règle, qui parle d'une "obligation de négocier" sans obligation de conclure un contrat, est trop faible. Les opérateurs de réseau Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland estiment en revanche qu'elle est suffisante - selon eux, ce marché de niche fonctionne très bien, alors que Freenet est convaincu du contraire./wdw/DP/ngu