Renforcer les petits opérateurs de téléphonie mobile ? Le débat prend de l'ampleur

BONN (dpa-AFX) - La concurrence sur le marché allemand de la téléphonie mobile pourrait bientôt s'intensifier : Avec ce que l'on appelle l'obligation de fournir des services, les grands opérateurs de téléphonie mobile allemands devraient être contraints de laisser les petits concurrents accéder à leur réseau. Pour des entreprises comme Freenet et EWE Tel, qui dépendent des réseaux de Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland (O2) pour la vente de contrats de téléphonie mobile, ce serait un vent en poupe - leur position s'améliorerait considérablement. Les opérateurs de réseau s'opposent en revanche à l'obligation de location. Les politiques s'expriment désormais et signalent qu'ils seraient favorables à une disposition en ce sens.

"Un accès équitable des fournisseurs de services renforce la concurrence", déclare Maik Außendorf, député des Verts au Bundestag. Cela profite aux intérêts des consommateurs, car la concurrence garantit des prix bas et une meilleure qualité de service. La députée de gauche Anke Domscheit-Berg y est également favorable. Cela stimule la concurrence et permet aux consommateurs d'accéder à des tarifs de téléphonie mobile modernes à des prix avantageux, explique la députée du Bundestag. La Fédération allemande des consommateurs y est également favorable.

Les hommes politiques d'autres bords sont plus réservés, mais laissent transparaître leur position fondamentalement positive. Ainsi, le député CSU Hansjorg Durz affirme qu'une concurrence efficace, y compris avec les fournisseurs de services, est un objectif clair. Le député FDP Reinhard Houben estime que la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile est limitée. "Dans ce contexte, il convient d'examiner très attentivement s'il ne serait pas judicieux d'intégrer une obligation pour les fournisseurs de services dans les prochaines exigences en matière de fréquences".

Le député SPD Johannes Schätzl s'exprime plutôt avec prudence : "Une obligation pour les fournisseurs de services est bien sûr une intervention très forte sur le marché, qu'il faudrait bien justifier", dit-il en faisant remarquer que les opérateurs de réseau doivent désormais refinancer leurs investissements.

Le marché allemand de la téléphonie mobile est dominé par les trois opérateurs de réseau Telekom, Vodafone et Telefónica Deutschland. Ils détiennent chacun une part de marché de plus d'un quart, comme le montre une étude de l'association professionnelle VATM sur l'année 2022. Seuls 17 pour cent du chiffre d'affaires des services de téléphonie mobile reviennent à la concurrence. Parmi les petits, Freenet est encore le plus grand avec huit points de pourcentage. Freenet ne fait pas de mauvaises affaires, les Hambourgeois sont rentables et veulent augmenter leurs bénéfices dans les années à venir.

Les représentants des opérateurs de réseau ont les cheveux qui se dressent sur la tête lorsqu'il est question de l'obligation de fournir des services. Ils font valoir que la concurrence fonctionne très bien sur le marché de la téléphonie mobile et ils craignent que leurs investissements dans de nouveaux réseaux soient en partie dévalorisés par l'obligation de location. "L'exigence d'une obligation de cession de la 5G à des prix fixes de pacotille freinerait le développement des réseaux en Allemagne", déclare un porte-parole de Vodafone. On assisterait à une "redistribution des fonds au détriment de ceux qui en ont un besoin urgent pour construire de nouvelles antennes-relais et combler les trous dans la couverture radio, au profit de ceux qui veulent continuer à maximiser leurs propres profits sans trop d'efforts".

Un porte-parole de Deutsche Telekom avance des arguments similaires. "L'un construit et l'autre s'amuse ? Ce n'est pas un modèle équitable", dit-il. L'Allemagne dispose "d'un marché de la téléphonie mobile très développé d'opérateurs tiers, y compris sur le réseau de Telekom". Une réglementation encore plus forte qu'actuellement "rendrait encore plus difficiles les investissements nécessaires dans l'extension du réseau". Cela serait également regrettable pour les clients, car l'extension du réseau est très importante pour eux.

L'obligation des fournisseurs de services existait auparavant, mais elle a entre-temps expiré. Une "obligation de négociation" plus souple a été inscrite dans la vente aux enchères des fréquences 2019. Cela signifie que les trois grands doivent négocier avec les petites entreprises de téléphonie mobile qui ne disposent pas de leur propre réseau, mais qu'il n'y a pas d'obligation de conclure un contrat. La question cruciale est de savoir si des contrats sur les capacités 5G ont été conclus dans le cadre de l'obligation de négociation de l'époque - ou s'il s'agissait d'une épée émoussée qui n'a pas du tout aidé les petites entreprises et les a laissées en dehors de la 5G.

Jusqu'à présent, les entreprises de téléphonie mobile qui ne disposent pas de leur propre réseau misent sur la norme radio 4G, plus lente. Mais comme la 5G devient de plus en plus courante, l'accès à cette norme radio est extrêmement important. Si les opérateurs de réseau virtuels n'obtiennent pas la 5G, ils seront bientôt sous pression sur le marché.

Mais les petits opérateurs de téléphonie mobile n'ont-ils vraiment pas la 5G ? Le social-démocrate Schätzl demande plus de clarté et de transparence à ce sujet. L'Agence fédérale des réseaux devrait clarifier toutes les questions en suspens et présenter objectivement l'état des lieux, dit-il.

En effet, des contrats 5G ont été conclus après 2019, mais ils n'étaient pas nombreux. Un porte-parole de Freenet indique qu'il existe trois tarifs 5G. Mais ceux-ci ne sont "presque pas demandés", notamment parce qu'ils sont relativement lents - la vitesse maximale a été abaissée, elle n'est donc pas aussi élevée que pour un contrat 5G de Vodafone. En outre, ces tarifs 5G de Freenet sont "premium", selon le porte-parole de l'entreprise - ce qui signifie qu'ils sont assez chers.

Une intervention de Rickmann von Platen, membre du conseil d'administration de Freenet, montre clairement à quel point le débat est houleux. Il reproche aux opérateurs de réseau un "comportement discriminatoire" auquel l'agence du réseau devrait enfin mettre fin. Les trois grands rejettent l'accusation de discrimination. Telefónica souligne par exemple qu'elle exerce l'obligation de négociation "de manière partenariale et constructive".

Une décision sur l'obligation des fournisseurs de services n'est pas encore en vue, l'agence du réseau la prendra dans le cadre de l'attribution des fréquences en 2024. Il est fort possible que le litige soit ensuite porté devant les tribunaux. Le comité consultatif de l'autorité, au sein duquel siègent des politiciens fédéraux et des représentants des Länder, se réunit ce lundi à Berlin. Le sujet controversé devrait être abordé à cette occasion./wdw/DP/zb