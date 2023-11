Voici quelques informations sur le diplomate américain Henry Kissinger, décédé mercredi à l'âge de 100 ans :

* Il est né Heinz Alfred Kissinger à Furth, une ville de la région bavaroise de l'Allemagne, le 27 mai 1923. En tant que juif orthodoxe, il a été malmené par les antisémites et, en 1938, sa famille a participé à l'exode de l'Allemagne nazie en s'installant à New York. Il a été naturalisé américain en 1943.

* Kissinger est retourné dans son pays pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre de la 84e division d'infanterie de l'armée américaine. Il a travaillé comme traducteur dans des opérations de renseignement et a aidé à arrêter des membres de la Gestapo. Il a reçu l'étoile de bronze.

* Après une brillante carrière à la faculté de l'université de Harvard, Kissinger a rejoint l'administration de Richard Nixon en tant que conseiller à la sécurité nationale en 1969, poste qu'il a conservé après la démission de Nixon et la succession de Gerald Ford à la présidence. Il a également été secrétaire d'État sous Nixon et Ford.

* Kissinger a joué un rôle dans de nombreux événements mondiaux qui ont fait date dans les années 1970, notamment la guerre du Viêt Nam, l'ouverture diplomatique de la Chine, les pourparlers historiques entre les États-Unis et l'Union soviétique sur le contrôle des armes et l'élargissement des liens entre Israël et ses voisins arabes.

* Le prix Nobel de la paix 1973 décerné à Kissinger et au Nord-Vietnamien Le Duc Tho a été l'un des plus controversés de l'histoire du prix. Ils avaient été sélectionnés pour leur travail dans le cadre des négociations de paix de Paris, qui devaient aboutir au retrait des troupes américaines, à un cessez-le-feu et à la préservation du gouvernement sud-vietnamien. Deux membres du comité Nobel ont démissionné à cause de ce choix et Tho a refusé le prix au motif que leur travail n'avait pas encore abouti à la paix.

* Pendant sa vie de célibataire, Kissinger a été vu avec les actrices Candice Bergen, Shirley MacLaine, Jill St. John, Marlo Thomas, Liv Ullman et Samantha Eggar, ainsi qu'avec Diane Sawyer, alors employée de la Maison Blanche et plus tard présentatrice de la chaîne ABC News. Ceux qui l'ont connu, cependant, ont déclaré que l'image de playboy était principalement une création des médias.

* La dernière fois que Kissinger a travaillé dans une administration présidentielle, c'était en 1977, mais il a maintenu une relation avec George W. Bush. Le président de l'époque avait choisi Kissinger pour diriger une commission chargée d'enquêter sur les attentats du 11 septembre 2001, mais il s'est retiré parce qu'il ne voulait pas révéler les noms des clients de sa société de conseil.

* Les militaires argentins pensaient que Kissinger leur avait donné le feu vert pour mener leur "sale guerre" contre les dissidents de gauche, comme l'ont montré des documents déclassifiés ultérieurement. Il a déclaré qu'il fallait encourager les militaires au moment du coup d'État de 1976 et les a félicités plus tard d'avoir éliminé des "forces terroristes".

* Le musicien Tom Lehrer a prononcé une phrase célèbre : "La satire politique est devenue obsolète lorsque Henry Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix.