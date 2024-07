Freeport-McMoRan Inc. est spécialisé dans l'exploration et l'exploitation de mines de cuivre et d'or situées notamment aux Etats-Unis, au Pérou, au Chili, en Indonésie et au Congo. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - cuivre (74,6%) : cuivre raffiné et concentrés de cuivre (65,4 milliards d'onces vendues en 2023) ; - or (14,5%) : 1 713 000 onces vendues en 2022 ; - molybdène (8,4%) : 1,3 milliard d'onces vendues ; - autres (2,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (31,8%), Suisse (17,4%), Japon (15%), Espagne (5,5%), Singapour (5,1%), Chine (4,7%), Indonésie (3,3%), Allemagne (3,1%), Chili (1,9%), Royaume Uni (0,7%) et autres (11,5%).

Secteur Exploitations minières et métallurgie