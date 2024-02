Freeport-McMoRan Inc. a annoncé la nomination de Kathleen L. Quirk au poste de présidente, qui prendra effet lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du 11 juin 2024. Mme Quirk assumera l'entière responsabilité de la gestion exécutive de l'entreprise et rendra compte au conseil d'administration de FCX. Richard C. Adkerson restera président du conseil d'administration, soutenant la transition de la direction et les activités de Freeport sur les questions stratégiques importantes pour l'entreprise.

Mme Quirk a rejoint Freeport en 1989 et a assumé la responsabilité d'un large éventail de fonctions au sein de l'entreprise, notamment les impôts, les relations avec les investisseurs, le développement de l'entreprise et la trésorerie, avant d'être nommée directrice financière en 2003. Elle a été nommée présidente de FCX en 2021 et est devenue membre du conseil d'administration en 2023. En tant que membre de l'équipe dirigeante de l'entreprise depuis plus de 20 ans, elle a joué un rôle déterminant dans la planification stratégique de Freeport et l'exécution des objectifs de l'entreprise.

Mme Quirk est diplômée de l'université d'État de Louisiane.