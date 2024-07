Le prix du cuivre a de nouveau baissé mercredi et se situait autour d'un plus bas de trois mois et demi atteint lors de la session précédente, en raison des inquiétudes concernant la demande du principal consommateur, la Chine, et d'un sentiment de découragement du risque.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,1% à 9 161 dollars la tonne métrique à 0656 GMT, son plus bas niveau depuis le 3 avril.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,5 % à 74 950 yuans (10 302,55 $) la tonne, également son plus faible depuis le 3 avril.

Une croissance économique plus faible que prévu au deuxième trimestre et l'absence de mesures de relance ciblées pour stimuler le secteur immobilier chinois en difficulté lors de la réunion politique de la semaine dernière ont déclenché la vente de métaux.

D'une manière générale, les investisseurs ont réduit leur appétit pour le risque car ils estiment que l'administration américaine dirigée par Donald Trump pourrait imposer davantage de droits de douane, ce qui aurait un impact sur la demande et l'économie mondiale, ont indiqué les traders.

Cependant, la chute des prix a encouragé une plus grande demande sur le marché au comptant, ce qui conduira à une baisse progressive des stocks de cuivre en Chine, a déclaré Shanghai Metals Market dans une note.

La prime de yangshan < SMM-CUYP-CN>, un indicateur de la demande d'importation, a atteint son plus haut niveau en trois mois à 18 dollars la tonne mardi.

Le mineur Freeport-McMoran reste optimiste sur la demande de cuivre, aidée par des investissements massifs dans le réseau électrique, la technologie de génération renouvelable, l'infrastructure et le transport.

Le plomb du LME a gagné 0,3 % à 2 066 $ la tonne, le zinc a ajouté 0,5 % à 2 702 $, l'étain a bondi de 2,3 % à 30 105 $, le nickel a augmenté de 0,2 % à 16 060 $, tandis que l'aluminium a peu changé à 2 296,50 $.

Citi a livré de grandes quantités de plomb aux entrepôts approuvés par le LME à Singapour lundi pour des transactions financières rentables, ont déclaré trois sources, portant les stocks totaux du LME du métal de batterie à leur plus haut niveau depuis le début du mois de mai.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,2% à 19 325 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,1% à 128 400 yuans, le plomb a ajouté 0,3% à 19 155 yuans, l'étain a augmenté de 0,8% à 252 690 yuans et le zinc a baissé de 0,9% à 23 040 yuans.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et autres, cliquez sur ou (1 $ = 7,2749 yuans renminbi chinois) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)