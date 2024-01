Freeport Resources Inc. est une petite société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration de propriétés minières. Elle exerce ses activités dans un seul secteur géographique : la Papouasie-Nouvelle-Guinée : Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les projets de la société sont la propriété Star Mountain et le projet de cuivre Yandera. Le projet de cuivre et d'or porphyrique de Star Mountains en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) comprend quatre concessions situées à 25 km à l'est de la mine géante d'Ok Tedi. Le gisement du projet de cuivre Yandera est situé à environ 95 kilomètres au sud-ouest de la ville de Madang, dans la chaîne de montagnes Bismark en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les filiales de la société comprennent Quidum Resources Inc, Highlands Pacific Resources Ltd, Carpo Resources Inc, Era Resources Inc, Marengo Mining (Australia) Pty Limited, Yandera Mining Company (Holdings) Pty Limited et Yandera Mining Company Limited.

Secteur Sociétés minières intégrées