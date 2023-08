Freightways Group Limited, anciennement Freightways Limited, est engagé dans l'exploitation de services de colis express et de courrier d'affaires, et de services de gestion de l'information. Ses secteurs d'activité sont les suivants : colis express et courrier d'affaires, gestion de l'information, et entreprise et autres. Le segment des colis express et du courrier d'affaires comprend des services de messagerie en réseau (hub and spoke), de transport réfrigéré, de messagerie de point à point et des services postaux. Le segment Gestion de l'information comprend des services de gestion de l'information commerciale décrochée sur papier et électronique. Il fournit des services de gestion des archives pour les documents et les supports informatiques, y compris des services de stockage, de récupération et de destruction. Il fournit également des services de manipulation, de traitement et d'élimination décrochés des déchets cliniques et des services connexes. Elle fournit des services de gestion de l'information numérique, y compris l'imagerie et la capture de documents, l'extraction de données, les solutions de flux de travail numérique personnalisé et le développement d'applications. Ses marques incluent DX Mail, SUB60, et autres.

Secteur Frêt aérien et logistique