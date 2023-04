Frendy Energy confirme les membres du conseil d'administration et le collège des commissaires aux comptes

(Alliance News) - L'assemblée des actionnaires de Frendy Energy Spa a nommé le conseil d'administration, composé de cinq administrateurs, confirmant Marco Stangalino en tant que président, a annoncé la société vendredi.

Roberto Buccelli, Renzo Gian Alessio Capolla, Lucrezia Geraci et l'indépendant Graziano Molinari, tous issus de la seule liste présentée par l'actionnaire majoritaire, Edison Spa, et qui occupaient déjà le poste d'administrateur chez Frendy Energy, rejoignent le conseil d'administration. La durée du mandat du conseil d'administration a été fixée à trois exercices, et donc jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice 2025.

L'assemblée générale a également nommé, sur la base des candidatures également présentées par l'actionnaire majoritaire, le collège des commissaires aux comptes, qui restera en fonction pendant trois exercices. Le conseil est composé de Ferdinando Superti Furga, nommé président du conseil des commissaires aux comptes, de Renato Colavolpe et Luigi Migliavacca, en tant qu'auditeurs permanents, comme pour la période triennale précédente, et d'Annamaria Aldé et Marco Armarolli, en tant qu'auditeurs suppléants.

Le conseil d'administration, qui s'est réuni après l'assemblée générale, a confirmé le président, Marco Stangalino, également en tant qu'administrateur délégué, en lui accordant les pouvoirs délégués correspondants, comme par le passé ; il a également confirmé, comme pour la période triennale précédente, l'administratrice Lucrezia Geraci en tant que vice-présidente et l'administrateur Roberto Buccelli en tant que responsable des relations avec les investisseurs.

L'action de Frendy Energy a clôturé vendredi en hausse de 4,8 %, à 0,22 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

