Polarean Imaging PLC - Société de technologie d'imagerie médicale basée à Londres - déclare avoir mis à niveau le système de polarisation du département de radiologie de l'Université du Missouri Health Care pour en faire une configuration clinique, en livrant un cylindre de mélange de gaz pour la production de Xenoview. Xenoview est "le premier et le seul agent de contraste inhalé approuvé par la US Food & Drug Administration pour une utilisation avec l'imagerie par résonance magnétique pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus". Christopher von Jako, directeur général de Polarean, déclare : "Je suis ravi que MU Health Care ait mis à niveau son système de polarisation pour une utilisation clinique, et qu'il commence immédiatement à scanner des patients atteints de maladies pulmonaires. Cela représente une nouvelle exécution de notre plan stratégique visant à convertir les sites de recherche Xenoview existants, tout en cherchant parallèlement à sécuriser de nouvelles installations."

Beacon Energy PLC - Société allemande de pétrole et de gaz en amont - déclare qu'après avoir récupéré avec succès son unité de forage directionnel bloquée dans une section du puits Schwarzbach-2, la partie la plus profonde du trou s'est avérée "inadaptée à un forage ultérieur". L'équipe d'exploitation entreprend à présent un forage mécanique dévié afin d'atteindre les objectifs principaux, à savoir tester les cibles du réservoir. Cette opération s'ajoute à l'achèvement du puits en tant que producteur dans le cadre du développement du segment Stockstadt Mitte du champ d'Erfelden. Larry Bottomley, directeur général, a déclaré : "Nous pensons que l'opération de pêche a dégradé la qualité de la partie la plus profonde du trou de 12,25 pouces et nous avons jugé prudent d'entreprendre une dérivation mécanique pour nous assurer que nous pouvons évaluer pleinement les objectifs primaires et achever ce puits en tant que producteur. Cela entraîne un léger retard supplémentaire dans l'achèvement du puits de développement SCHB-2, alors que nous continuons à nous concentrer sur l'augmentation significative de la production de la société".

Touchstone Exploration Inc - société pétrolière et gazière basée à Calgary, au Canada, dont les activités sont centrées sur Trinité-et-Tobago - déclare que les deux puits du champ Cascadura dans le bloc Ortoire, à Trinité-et-Tobago, sont actuellement fermés, avec des pressions à la tête du puits d'environ 4 100 livres par pouce carré. Ceci après que les bouchons de sécurité des puits Cascadura-1ST1 et Cascadura Deep-1 aient été retirés au début du mois. L'installation de gaz naturel et de liquides de Cascadura devrait fonctionner à une pression comprise entre 600 et 750 livres par pouce carré. Elle déclare qu'elle finalisera les connexions électriques et d'instrumentation nécessaires pour relier l'installation de Cascadura au point de raccordement du gazoduc de la National Gas Co of Trinidad & Tobago, tout en continuant à tester la pression de l'installation. Elle ajoute que les essais de production à Royston-1X sont en cours et qu'elle informera le marché lorsque les essais seront terminés.

Frenkel Topping Group PLC - Société de services professionnels et financiers basée à Manchester et spécialisée dans la protection des actifs - Extension de la coentreprise 50:50 entre sa branche de conseillers financiers indépendants et Lime Solictors, atteignant "deux chiffres" dans les entreprises partenaires et élargissant son travail "avec les meilleurs cabinets d'avocats du pays". Elle compte désormais 10 JV avec des cabinets d'avocats "de premier plan". En 2022, le total des actifs sous gestion ajoutés par les partenaires JV de Frenkel Topping s'élevait à 32,7 millions de livres sterling, soit environ 25 % du total des actifs sous gestion ajoutés au cours de l'année. Il ajoute : "Les JV mutuellement bénéfiques sont un moyen efficace d'améliorer la qualité de vie des investisseurs : "Les JV mutuellement bénéfiques sont une composante essentielle de la stratégie de croissance quinquennale de Frenkel Topping et la société continue de travailler sur d'autres opportunités similaires.

First Property Group PLC - Acquisition de la participation restante de 23 % dans E&S Estates Ltd, un fonds géré par le groupe, pour 213 361 GBP, afin de détenir la totalité de ses actions en circulation. E&S est investi dans un supermarché à Praga, Varsovie, qui a été refinancé suite à la vente de deux autres propriétés détenues par E&S Estates Ltd, comme annoncé en mars. Cette propriété était évaluée à 3,4 millions d'euros à la fin du mois de mars.

Trident Royalties PLC - Société de redevances minières diversifiées basée à Londres - Au deuxième trimestre 2023, déclare des recettes de 2,3 millions USD provenant de l'exposition à l'or, au cuivre et au minerai de fer, en hausse de 18% par rapport au deuxième trimestre 2022. Note "plusieurs initiatives clés" entreprises au cours du trimestre, y compris une acquisition de 8 millions USD d'une redevance d'argent "proche de la production", l'admission à la négociation sur l'OTCQX aux États-Unis et des avancées "significatives" au sein de la plate-forme de redevances. Adam Davidson, directeur général, déclare : "Trident a connu un nouveau trimestre positif qui a vu des progrès significatifs sur des actifs clés, ainsi que l'annonce d'une nouvelle acquisition. La conclusion de l'acquisition de La Preciosa, un actif attrayant d'argent à longue durée de vie au Mexique, fournit à Trident une exposition à un nouveau produit de base bien positionné pour bénéficier de la transition énergétique et ajoute à la diversité du portefeuille de Trident. Le rejet de l'appel de l'approbation du projet de lithium Thacker Pass confirme la solidité de la position environnementale du projet et réaffirme l'importance de l'actif pour la fabrication de batteries aux États-Unis. Le portefeuille existant continue de générer des liquidités et notre bilan est en bonne position pour agir sur un solide portefeuille de transactions potentielles. Les redevances exercent un attrait particulier sur les opérateurs à l'heure actuelle, alors que les dettes et les capitaux propres deviennent relativement plus coûteux. Nous sommes impatients de vous tenir au courant de l'évolution de la situation au cours de l'année.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

