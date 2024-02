(Alliance News) - Frenkel Topping Group PLC a annoncé mardi la nomination de Christopher Mills en tant que président non exécutif, avec effet immédiat.

La société de services professionnels et financiers basée à Manchester, en Angleterre, qui se concentre sur les dommages corporels et la négligence clinique, a déclaré que Mills faisait partie de son conseil d'administration depuis 2020.

Il est le fondateur de Harwood Capital Management, ainsi que directeur général et gestionnaire d'investissement de North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC.

En outre, Frenkel Topping a déclaré que le président non exécutif, Tim Linacre, resterait au conseil d'administration de l'entreprise et occuperait le poste de directeur non exécutif indépendant.

Le PDG, Richard Fraser, a déclaré : "Christopher a une compréhension profonde de l'entreprise et de nos ambitions et apporte une riche expérience des services financiers et des entreprises publiques pour nous soutenir dans notre prochaine phase de croissance. Je suis convaincu que ses conseils en tant que président seront d'une grande valeur pour Frenkel Topping.

"Je voudrais également remercier Tim pour sa contribution et son dévouement en tant que président depuis 2020, et je suis ravi qu'il ait accepté de rester au conseil d'administration. Je me réjouis de travailler avec lui en tant que directeur non exécutif indépendant à l'avenir, alors que nous continuons à développer l'entreprise."

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.