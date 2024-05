Frenkel Topping Group Plc est une société de services professionnels et financiers spécialisée, basée au Royaume-Uni, qui opère dans le domaine des dommages corporels et de la négligence clinique. La société se concentre sur la consolidation du secteur fragmenté des préjudices corporels et de la négligence clinique afin de fournir une gamme complète de services aux clients et de proposer une offre de services immédiatement après une blessure ou une maladie. Ses segments comprennent les services financiers, le droit des coûts, les autres services professionnels et les services centraux. Le secteur des services financiers comprend les activités de conseil financier indépendant, de gestion de fonds discrétionnaires et de services financiers. Le segment des autres services professionnels comprend ses activités d'orientation en cas de traumatisme, de comptabilité légale, de gestion des soins et des dossiers et de rapports médico-légaux. Ses services professionnels comprennent la planification financière holistique, les prestations sociales, les fiducies, les conseils financiers, le tribunal de protection et la diligence raisonnable, le soutien continu, l'équipe chargée des relations avec les clients, l'application pour les clients et les événements.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds