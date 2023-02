Frenkel Topping signe une joint venture 50:50 avec Serious Injury Law

(Alliance News) - Frenkel Topping Group PLC a annoncé lundi que sa branche de conseil financier indépendant a signé un accord de coentreprise 50:50 avec le cabinet d'avocats Serious Injury Law Ltd.

La société de services professionnels et financiers opérant dans le domaine des dommages corporels et de la négligence clinique a déclaré que l'accord avec Serious Injury Law étend son programme de partenariat à neuf coentreprises.

La coentreprise verra Serious Injury Law s'associer à la division IFA de Frenkel Topping pour fournir des services sous le nom commercial de Serious Law Investments Ltd.

Les partenaires de Serious Injury Law, Matthew Dixon et Ben Priestley, agiront en tant que directeurs de la coentreprise aux côtés du directeur des opérations de Frenkel Topping, Mark Holt, et de la directrice financière, Elaine Cullen-Grant.

Frankel Topping a déclaré que cette coentreprise était le "dernier partenariat en date dans le cadre de la stratégie de Frenkel Topping visant à renforcer les relations avec des entreprises partageant les mêmes idées dans le domaine des dommages corporels et de la négligence clinique", contribuant à introduire des actifs sous gestion via son gestionnaire de fonds discrétionnaire Ascencia Investment Management.

Elle a déclaré que sur 2022, les actifs sous gestion ajoutés par les partenaires de coentreprise de Frenkel Topping s'élevaient à 32,7 millions de livres sterling, soit environ 25 % du total des actifs sous gestion ajoutés au cours de l'année.

"Nous nous concentrons sur la fourniture des normes les plus élevées possibles en matière de soins et de services aux clients pendant toute la durée de vie de chaque dossier et au-delà. Notre coentreprise avec Frenkel Topping nous y aide et améliore les services sur mesure que nous pouvons proposer à nos clients", a déclaré Tim Walters, associé directeur de Serious Injury Law.

Richard Fraser, directeur général de Frenkel Topping, a ajouté : "Dans le cadre de notre stratégie de développement de notre activité principale, Frenkel Topping Limited, nous formalisons nos relations avec des cabinets de haut niveau, comme Serious Injury Law, qui partagent notre mentalité de priorité au client.

"Les coentreprises comme celle-ci élargissent notre réseau de référents de nouvelles affaires et démontrent notre engagement à innover et à améliorer nos services, soutenant en fin de compte notre objectif d'augmenter la valeur pour les actionnaires."

Les actions de Frenkel Topping étaient stables à 72,00 pence chacune à Londres lundi vers midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

