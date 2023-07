Frequency Electronics, Inc. est engagée dans la conception, le développement et la fabrication de produits de chronométrage de précision, de génération de fréquences et de contrôle des fréquences radio pour des applications spatiales et terrestres. Les secteurs de la société comprennent le secteur FEI-NY et le secteur FEI-Zyfer. Le secteur FEI-NY comprend les activités de la filiale en propriété exclusive de la société, FEI-Elcom Tech, Inc. (FEI-Elcom). Ces deux secteurs conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des produits de contrôle du temps et de la fréquence de précision pour divers marchés. Le segment FEI-Zyfer, qui exerce ses activités en Californie, et ses produits intègrent les technologies du système mondial de localisation (GPS) dans des systèmes et sous-systèmes destinés aux communications sécurisées, tant gouvernementales que commerciales, et à d'autres applications de localisation. Les produits de FEI-Zyfer intègrent également des références temporelles de précision pour les communications terrestres sécurisées et le commandement et contrôle, ainsi que des produits de fréquence qui intègrent la technologie GPS.

Secteur Equipements et composants électriques