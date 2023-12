Frequency Electronics, Inc. se consacre à la conception, au développement et à la fabrication de produits de synchronisation de précision, de génération de fréquences et de contrôle des radiofréquences pour des applications spatiales et terrestres. La société opère à travers deux segments : FEI-NY et FEI-Zyfer. Le segment FEI-NY fournit des produits et des sous-systèmes de synchronisation, de génération de fréquence et de temps de précision qui se trouvent à bord des satellites, dans les systèmes de communication au sol et intégrés dans les plates-formes mobiles utilisées par l'armée américaine. FEI-Zyfer conçoit, développe et fabrique des produits de navigation et de chronométrage de précision (PNT), qui intègrent principalement la technologie des systèmes mondiaux de navigation par satellite. Les produits de FEI-Zyfer utilisent des signaux civils en clair et des signaux militaires crypto-sécurisés pour les systèmes de positionnement global (GPS). Les produits FEI-Zyfers sont intégrés dans des systèmes radar, des réseaux d'information, des équipements de test, des terminaux de commandement et de contrôle militaires et des stations terrestres de satellites.

Secteur Equipements et composants électriques