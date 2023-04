Berenberg relève l'objectif de FMC à 47,90 euros - 'Acheter'.

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé son objectif de cours sur Fresenius Medical Care (FMC) de 46,83 à 47,90 euros et maintenu sa recommandation à 'acheter'. Lors de la récente journée sur le marché des capitaux consacrée au retournement de tendance opérationnelle du spécialiste de la dialyse, la nouvelle directrice générale Helen Giza s'est montrée très confiante dans sa capacité à atteindre d'ici 2025 l'objectif de marge opérationnelle de 10 à 14%, a écrit l'analyste Victoria Lambert dans une étude publiée lundi. Elle-même table actuellement sur 10,1% et voit également de la marge pour les estimations du consensus. Mme Lambert juge encourageantes la restructuration du portefeuille de produits, les nouvelles fermetures de cliniques et la sortie prévue de certains marchés non rentables./gl/la

Publication de l'étude originale : 21.04.2023 / 16:13 / GMT Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

