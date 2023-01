Fresenius MedCare : Jefferies dégrade sa recommandation

Jefferies dégrade sa recommandation sur Fresenius Medical Care de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 29 à 22 euros, se disant 21% en dessous du consensus 2023 pour le résultat net ajusté.'Fresenius MedCare publiera un bénéfice net ajusté pour 2022 à environ 865 millions d'euros, mais en excluant divers éléments inhabituels, un 'ajusté ajusté' pourrait n'être que de 640 millions', prévient le broker.'À partir de là, arriver au consensus 2023 à 796 millions semble peu probable', poursuit Jefferies, ajoutant en outre que 'la récente démission du CEO souligne à quel point un redressement opérationnel sera difficile'.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.