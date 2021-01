Fresenius MedCare : Jefferies dégrade son opinion

Jefferies dégrade son opinion sur Fresenius Medical Care à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 68 à 60 euros, percevant des vents contraires croissants qui, à son avis, sont 'négligés et mal évalués par le marché'.



'Nous pensons que le marché se montre complaisant face à une croissance des volumes potentiellement plus basse, des coûts d'exploitation plus élevés en 2021 et des effets de change défavorables', affirme le broker.



Jefferies se déclare inférieur de 8% au consensus de BPA pour 2021. 'Nous voyons également une future concurrence potentielle dans les soins à domicile', ajoute-t-il dans sa note sur le spécialiste allemand des dialyses.



