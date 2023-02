ACTIONS EN FONCTION 2 : Les actions de Fresenius et FMC suivent des chemins différents

(nouveau : cours mis à jour dans le 1er paragraphe et autres commentaires d'analystes dans les 3ème et 6ème paragraphes)

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - De nombreuses informations sur la restructuration et la future structure de Fresenius et FMC ont poussé les cours des deux entreprises dans des directions différentes mercredi. Alors que FMC a grimpé de près de 11% à plus de 41 euros, Fresenius a chuté de quatre et demi pour cent à 27,54 euros. FMC a atteint son plus haut niveau depuis fin juillet, lorsqu'il s'était effondré après un avertissement sur résultats sévère.

En ce qui concerne FMC, l'analyste Graham Doyle de la banque UBS a écrit que les prévisions pour 2023 "ne sont pas aussi mauvaises que certains investisseurs l'avaient prévu". La fourchette de marge prévue pour 2025 implique que les estimations de marché correspondantes devraient désormais augmenter d'un quart, en supposant une marge de 12%. Cependant, certains investisseurs pourraient être prudents et baser leurs hypothèses sur le bas de la fourchette de 10 à 14%, a déclaré Doyle.

L'analyste Victoria Lambert de la banque Berenberg a souligné que le résultat net ajusté de FMC était supérieur d'un cinquième à l'estimation du consensus. Les prévisions de rentabilité en 2025 devraient en outre entraîner des estimations de marché nettement plus élevées. L'année en cours devrait toutefois être une année de transition pour le fournisseur de dialyse.

En ce qui concerne le groupe de santé et de cliniques Fresenius, les experts du matin mettent surtout l'accent sur les déclarations relatives à la future structure du groupe. Fresenius veut sortir la filiale de dialyse FMC de son bilan. L'analyste de Berenberg Lambert a qualifié cette mesure d'"encourageante". Pour certains acteurs du marché, cela pourrait toutefois s'avérer insuffisant, car ils avaient misé sur une réduction de la participation dans FMC. Actuellement, Fresenius détient près d'un tiers des actions de FMC.

L'analyste David Adlington de JPMorgan a par contre critiqué le fait que la suite de la déconsolidation de la participation dans FMC n'était pas claire. Au vu de la hausse du cours de l'action après bourse la veille, l'expert s'est montré sceptique : "A ce niveau, nous ne poursuivrions plus les actions". Certes, les titres sont relativement bon marché, mais l'environnement opérationnel reste difficile et le bilan tendu.

Ce n'est pas le cas de Hassan Al-Wakeel de la banque Barclays, qui reste positif sur le titre à moyen terme. Ainsi, une plus-value importante devrait notamment résulter d'une restructuration du conglomérat. Il continue donc de préférer les actions de Fresenius à celles de FMC./bek/mis