Fresenius Medical Care AG, anciennement Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA est une société basée en Allemagne, qui est un institut de dialyse rénale. La société fournit des soins de dialyse et des services connexes aux personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale (IRT), ainsi que d'autres services de santé. L'entreprise développe et fabrique également une grande variété de produits de soins de santé, y compris des produits de dialyse et des produits non dialysés. Ses produits de dialyse comprennent des appareils d'hémodialyse, des cycleurs péritonéaux, des dialyseurs, des solutions et granulés péritonéaux, des lignes sanguines, des produits pharmaceutiques rénaux et des systèmes de traitement de l'eau. Ses produits non liés à la dialyse comprennent des produits cardio-pulmonaires aigus et des produits d'aphérèse. La société fournit une large gamme de produits aux centres de dialyse qu'elle possède, exploite ou gère, et vend des produits de dialyse à d'autres prestataires de services de dialyse.

Secteur Installations et services en soins de santé