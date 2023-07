FRANCFORT (dpa-AFX) - La transformation du groupe Fresenius passe à la prochaine étape. Lors d'une assemblée générale extraordinaire à Francfort, les actionnaires de la filiale de dialyse Fresenius Medical Care (FMC) ont approuvé vendredi la transformation d'une société en commandite en une société anonyme, a annoncé l'entreprise. La décision a été prise à la quasi-unanimité. Dans son discours, la présidente du groupe Helen Giza a parlé d'un "jour historique". Cette décision ouvre "un nouveau chapitre dans le développement de l'entreprise". Le changement de forme sera effectif dès l'inscription au registre du commerce.

La modification de la forme juridique était nécessaire pour que Fresenius ne puisse à l'avenir comptabiliser le spécialiste de l'hémophilie comme participation financière qu'à hauteur de sa part d'environ un tiers. Jusqu'à présent, FMC était entièrement prise en compte. Cela s'était avéré être un fardeau pour Fresenius par le passé, car FMC est confronté à de nombreux problèmes et a également pesé sur sa mère par des avertissements sur résultats.

L'action Fresenius était cotée à la fin de l'après-midi à 1 pour cent en plus, FMC était en hausse de 0,4 pour cent - les deux titres ont ainsi mieux évolué que le marché légèrement plus faible. Alors que le titre de Fresenius fait actuellement presque du surplace par rapport à la fin de l'année 2022, le titre de FMC a jusqu'à présent gagné plus de la moitié de sa valeur cette année. Les investisseurs se sont à nouveau emparés du titre, entre autres parce que la perspective d'un rachat de Fresenius par le bilan a été bien accueillie par le marché - mais les années précédentes, le cours avait aussi fortement baissé.

Car pour FMC, les choses changent. La forme de la commandite impliquait jusqu'à présent des structures de direction et de décision extrêmement complexes. Avec le passage à la société anonyme, l'entreprise de dialyse introduit le système allemand à deux niveaux avec un conseil de surveillance codéterminé et un directoire.

En votant oui, les investisseurs ont veillé à ce que "nous ayons une autre structure d'entreprise - plus simple, meilleure et plus agile", a vanté Helen Giza, présidente de FMC, devant les investisseurs présents. Outre l'amélioration des processus de décision, les droits des actionnaires dans leur ensemble sont également renforcés, a-t-elle ajouté comme autres avantages. La déconsolidation de Fresenius est "la meilleure option pour le développement futur de Fresenius Medical Care".

Selon le président de Fresenius, Michael Sen, FMC aura "une plus grande marge de manœuvre, ce qui lui permettra de prendre un tournant opérationnel et d'exploiter au mieux ses chances sur le marché". La nouvelle structure permettra au fournisseur de dialyse "d'avoir un meilleur accès aux marchés des capitaux à des fins de financement et d'assurer des décisions plus flexibles en matière de politique financière et de dividendes". Le groupe, qui a entre-temps été relégué dans le MDax après une maigre évolution du cours, espère à l'avenir susciter à nouveau un plus grand intérêt de la part des investisseurs.

Le nouveau conseil de surveillance a également été élu lors de la réunion extraordinaire des actionnaires. En tant que principal actionnaire, Fresenius sera désormais représenté au sein de cet organe par sa directrice financière Sara Hennicken et par le dirigeant du groupe Michael Sen, qui assume la présidence du conseil de surveillance. L'ancien directeur financier du groupe Merck de Darmstadt, Marcus Kuhnert, entre également au conseil de surveillance de FMC en tant que représentant du capital.

La société de fonds DWS a salué le changement de forme juridique. Il s'agit d'une "étape fondamentale pour réduire à long terme la complexité du groupe d'entreprises dans son ensemble", a déclaré son porte-parole Hendrik Schmidt.

Pour FMC, le changement de forme est également lié à des dépenses : Selon la directrice Giza, des coûts uniques de 50 à 100 millions d'euros sont à prévoir, mais ils ne devraient guère avoir d'influence sur le résultat opérationnel (Ebit). A cela s'ajouteraient des dépenses récurrentes, probablement nettement inférieures à 50 millions par an, car les fonctions auparavant fournies par l'actionnaire principal Fresenius devraient désormais être assurées par FMC elle-même./tav/lew/he