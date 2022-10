Fresenius MedCare : Jefferies n'est plus à achat

Jefferies dégrade sa recommandation sur Fresenius Medical Care de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 64 à 29 euros, et des attentes de BPA réduites de 25% pour 2022 et 37% pour 2023, pour le groupe allemand spécialiste des dialyses.



Le broker, qui justifie sa dégradation par les implications plus larges d'un avertissement sur résultats du groupe et de la volatilité du cours de l'action, estime que le titre se traite neuf fois le BPA estimé pour 2023, 'ce qui semble juste compte tenu du contexte actuel'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.