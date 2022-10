Fresenius MedCare : en hausse malgré des objectifs abaissés

Fresenius Medical Care prend 3% à Francfort, malgré une révision en baisse de ses prévisions pour 2022, 'compte tenu des effets différés des améliorations apportées aux activités des services de soins en Amérique du Nord et de l'environnement toujours difficile et incertain'.



Ainsi, à changes constants et hors exceptionnel, il anticipe désormais une baisse de son bénéfice net dans le haut de la plage des 10% ou le milieu de celle des 20%, pour une croissance des revenus toujours attendue à un pourcentage à un chiffre.



Sur son troisième trimestre, et toujours hors effets de changes, le spécialiste allemand des dialyses a vu son bénéfice net ajusté reculer de 25% à 231 millions d'euros, pour des revenus en croissance de 3% à un peu moins de 5,1 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.