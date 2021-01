Fresenius MedCare : pénalisé par une dégradation de broker

Fresenius Medical Care perd 2% à Francfort, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 68 à 60 euros sur le titre du spécialiste allemand des dialyses.



'Nous pensons que le marché se montre complaisant face à une croissance des volumes potentiellement plus basse, des coûts d'exploitation plus élevés en 2021 et des effets de change défavorables', juge le broker, inférieur de 8% au consensus de BPA pour 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.