Fresenius fait chuter ses bénéfices - 2023 ne sera au mieux qu'un résultat stable

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Après une chute de ses bénéfices l'an dernier, le groupe Fresenius de Bad Homburg se prépare à une année 2023 difficile. Le résultat d'exploitation ajusté (Ebit ajusté), corrigé des effets de change et des éléments exceptionnels, ne devrait rester stable que dans le meilleur des cas, et une baisse à un chiffre élevé n'est pas exclue dans le pire des cas, a annoncé le groupe mardi soir sans surprise.

L'année dernière, l'entreprise d'équipements hospitaliers et médicaux a dû batailler ferme, l'inflation, la hausse des coûts, le manque de personnel et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ayant clairement pesé sur ses résultats. Bien que le chiffre d'affaires ait augmenté de 9% en termes nominaux par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 40,8 milliards d'euros, le résultat d'exploitation ajusté a baissé de 6%, et de 11% en incluant les effets de change. Le résultat consolidé corrigé des effets exceptionnels a diminué de 7 % en termes nominaux pour atteindre 1,7 milliard d'euros. Les résultats de Fresenius 2022 sont donc plus ou moins conformes à ce que les analystes craignaient déjà après les deux avertissements sur résultats de l'année dernière.

La filiale de dialyse Fresenius Medical Care (FMC) a été la plus touchée, avec une chute de 10 % de son bénéfice en 2022. La chute a été encore plus grave chez le prestataire de services Vamed, mais le spécialiste des médicaments liquides Kabi a également connu des résultats mitigés, alors que Fresenius a pu progresser sur l'année dans son activité clinique (Helios)./tav/he