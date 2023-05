Fresenius fait mieux que prévu en début d'année - Premiers succès en matière d'économies

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - L'opérateur hospitalier et groupe médical Fresenius a connu un début d'année étonnamment dynamique. Alors que le chiffre d'affaires du premier trimestre a grimpé de 5 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 10,2 milliards d'euros, le groupe a toutefois dû faire face à des pertes de bénéfices, a annoncé Fresenius mardi à Bad Homburg. Le résultat d'exploitation corrigé des effets exceptionnels a toutefois été nettement meilleur que prévu par les analystes, avec un recul de 9% à 908 millions d'euros.

Le patron de Fresenius, Michal Sen, en poste depuis octobre, avait imposé ce printemps une nouvelle stratégie et des mesures d'économies renforcées au groupe en crise. "Nos mesures de productivité portent leurs fruits", a déclaré le dirigeant dans un communiqué. Au cours de la période sous revue, des économies de l'ordre de 130 millions d'euros ont été réalisées. Les premiers succès en matière de rentabilité ont été enregistrés par la filiale Kabi, spécialisée entre autres dans la nutrition clinique et les médicaments d'imitation.

En revanche, les filiales de second rang, la société de services Vamed et le spécialiste de la dialyse Fresenius Medical Care (FMC) se sont à nouveau révélés être un fardeau. Le spécialiste de l'hémodialyse, qui est entre-temps passé dans le MDax, a vu son résultat d'exploitation s'effondrer d'un quart et son bénéfice net chuter de 45%, à 86 millions d'euros./tav/stk