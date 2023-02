Fresenius lance la séparation de sa filiale de dialyse FMC

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Le groupe Fresenius de Bad Homburg poursuit comme prévu le détachement de sa filiale de dialyse en crise Fresenius Medical Care (FMC). Les instances compétentes ont approuvé la déconsolidation du spécialiste de l'hémodialyse par le biais d'un changement de forme de FMC en société anonyme, a annoncé mardi soir le groupe de la Dax. La décision de changement de forme devrait être prise lors d'une assemblée générale extraordinaire qui doit encore être convoquée au début du troisième trimestre 2023, a-t-on ajouté de même source. L'exécution est alors attendue d'ici la fin de l'exercice. Le conseil de surveillance de FMC a également approuvé le projet.

La nouvelle n'est pas totalement surprenante, Fresenius ayant déjà confirmé il y a deux semaines les spéculations de la presse selon lesquelles le groupe envisageait un changement de forme.

Fresenius ne détient certes qu'un tiers environ des parts de FMC, mais grâce à la construction actuelle de la société en commandite par actions, la contribution de l'entreprise de dialyse est entièrement versée à la mère. De ce fait, les difficultés des spécialistes du lavage du sang sont devenues de plus en plus lourdes pour Fresenius : FMC a souffert de la mortalité élevée de ses patients dialysés par Corona pendant la pandémie. De plus, l'entreprise a été confrontée à une pénurie de personnel soignant aux États-Unis, le plus grand et le plus important marché pour le fournisseur de dialyse. Des problèmes de chaîne d'approvisionnement ainsi que l'augmentation des salaires et des coûts des matériaux ont également pesé sur la situation. Le changement de forme juridique permettrait au groupe de se débarrasser de ce fardeau à l'avenir, puisque FMC ne devrait plus être pris en compte qu'en tant que participation./tav/nas