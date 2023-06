AD HOMBURG (dpa-AFX) - Le groupe hospitalier et médical Fresenius continue de faire le ménage chez lui et de remanier son conseil d'administration. Parallèlement, le groupe prévoit de profonds changements de personnel au sein de sa société de services Vamed. Ainsi, l'actuel directeur de Vamed, Ernst Wastler, quittera l'entreprise autrichienne le 18 juillet, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, et quittera également le conseil d'administration de Fresenius, a annoncé le groupe à Bad Homburg.

Pour lui succéder, Vamed aura désormais une double direction avec les nouveaux membres du directoire Klaus Schuster et Frank-Michael Frede. En tant que nouveau porte-parole du groupe, Schuster ne sera toutefois plus représenté au sein du conseil d'administration de Fresenius. À la place, c'est Michael Moser, que Fresenius a déjà recruté comme nouveau membre du directoire, qui sera responsable de Vamed au sein de cet organe. Moser devrait également faire son entrée au conseil de surveillance de Vamed, qui sera réduit à six membres.

En mai, le patron de Fresenius Sen avait fait état de graves problèmes structurels chez Vamed et annoncé une révision. Avec les décisions actuelles en matière de personnel, Fresenius fait également avancer le désengagement personnel de son conseil d'administration de Vamed. Malgré une participation majoritaire, le groupe en Dax veut à l'avenir traiter le prestataire de services cliniques uniquement comme un investissement. Il en va de même pour la filiale de dialyse FMC, qui doit être retirée du bilan de Fresenius d'ici la fin de l'année. Après la déconsolidation, FMC et sa directrice Helen Giza ne seront plus représentées au conseil d'administration de Fresenius, a indiqué le groupe Dax.