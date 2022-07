Fresenius réduit ses perspectives pour l'exercice financier en raison de la hausse des coûts dans le secteur de la dialyse.

Dans une déclaration non programmée mercredi, le groupe de soins de santé a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes du groupe augmentent dans une fourchette de pourcentage à un chiffre de bas à moyen en 2022, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'une fourchette de pourcentage à un chiffre moyen.

La société s'attend à ce que le bénéfice net du groupe diminue dans une fourchette de pourcentage à un chiffre de bas à moyen, a-t-elle ajouté.

FMC a également réduit ses perspectives de bénéfices pour 2022 et retiré ses objectifs pour 2025. Elle s'attend désormais à une croissance des ventes dans la partie inférieure de la fourchette de prévisions précédente et à une baisse du bénéfice net dans la fourchette de pourcentage à un chiffre cette année.

FMC a déclaré que les pénuries de personnel, les taux de rotation plus élevés et la dépendance croissante à l'égard de la main-d'œuvre contractuelle aux États-Unis ont fait grimper les coûts, en plus des coûts non salariaux et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont également pesé sur les bénéfices.

"À la fin du premier trimestre, nous avons supposé des pénuries de main-d'œuvre prolongées, mais nous ne nous attendions clairement pas à une détérioration aussi importante et rapide", a déclaré Helen Giza, directrice financière de FMC, dans un communiqué.

Le bénéfice net de FMC a chuté de 33 % au deuxième trimestre en glissement annuel pour atteindre 147 millions d'euros (149,87 millions de dollars), malgré une hausse de 10 % du chiffre d'affaires au cours du trimestre, selon les résultats préliminaires.

En février, la société mère Fresenius a augmenté son objectif de réduction des coûts à au moins 150 millions d'euros par an après impôts, contre un objectif précédent de plus de 100 millions d'euros.

Fresenius et FMC devaient publier des résultats détaillés le 2 août.

(1 $ = 0,9809 euro)