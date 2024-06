LONDRES/BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Le groupe médical Fresenius devient plus confiant pour sa filiale Helios. L'entreprise veut désormais atteindre la partie supérieure des objectifs fixés cette année pour l'opérateur hospitalier et s'attend en conséquence à une augmentation des bénéfices et à une croissance plus forte du chiffre d'affaires de sa filiale. Aucune acquisition n'est prévue. Cette annonce a été bien accueillie en Bourse : L'action Fresenius gagnait plus de trois pour cent vers midi.

"Nous sommes sur un marché en croissance, le marché est en croissance aussi bien en Allemagne qu'en Espagne", a déclaré le président de l'entreprise Michael Sen mercredi lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la journée du marché des capitaux à Londres. Selon lui, les opérations sont fiables car elles se déroulent sur un marché réglementé et sont donc stables. L'entreprise souhaite gagner et développer des parts de marché. Pour cela, elle n'a pas besoin d'acquisitions et de fusions.

Les principaux moteurs de croissance en Allemagne sont la formation de clusters - une association de deux à cinq cliniques - et la spécialisation des cliniques. A cela s'ajouterait une plus grande intégration des soins ambulatoires et un renforcement des soins d'urgence. En ce qui concerne les cliniques espagnoles, la croissance est due aux développements technologiques, à diverses initiatives visant à attirer les médecins et à un développement sélectif du réseau.

Selon Fresenius, l'ensemble du marché hospitalier en Allemagne représentait environ 120 milliards d'euros en 2023. "Nous nous attendons à ce que le marché croisse d'environ 3 à 4 pour cent par an jusqu'en 2027", a expliqué Sen. Les moteurs sont l'évolution démographique, le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques qui en découle. Cette dernière aide aussi la filiale Kabi, le secteur d'activité des produits de nutrition clinique, des perfusions et des médicaments. "En outre, nous nous attendons à ce qu'Helios profite de la réforme hospitalière", a ajouté le PDG de l'entreprise.

Avec la réforme hospitalière, le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) veut modifier en profondeur le financement, l'organisation et l'éventail des prestations des quelque 1700 hôpitaux d'Allemagne. L'un des principaux objectifs est que les hôpitaux allemands soient soumis à moins de pression financière et qu'ils se spécialisent davantage dans les traitements. A l'avenir, les cliniques recevront 60% de la rémunération pour la mise à disposition de certaines offres.

En Espagne, Fresenius possède avec Quirónsalud l'une des chaînes d'hôpitaux et de cliniques les plus modernes d'Europe, a expliqué Sen. Dans ce pays, il existe un système de santé public et un système privé. Ce dernier représente 20 % du marché et pèse environ 21 milliards d'euros. D'ici 2027, le segment privé devrait croître de 4 à 5 % par an. En Espagne aussi, les changements démographiques jouent un rôle important, mais aussi l'acceptation croissante d'une assurance maladie privée.

Pour 2024, les dirigeants de Fresenius prévoient désormais une croissance organique du chiffre d'affaires d'Helios de l'ordre d'un pourcentage moyen à un chiffre. Auparavant, le groupe s'attendait, dans le pire des cas, à une hausse à un chiffre dans le bas de la fourchette. En ce qui concerne le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit), le groupe vise une marge de 10 à 11% après correction des effets de change. Jusqu'à présent, la fourchette était de 9 à 11%.

Pour les prochaines années, le conseil d'administration table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de la filiale de 4 à 6 pour cent par an. La marge opérationnelle devrait se situer entre 10 et 12 pour cent. Jusqu'à présent, l'entreprise visait une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 5 pour cent et une marge bénéficiaire opérationnelle de 9 à 11 pour cent.

Fresenius Helios possède environ 140 hôpitaux et plus de 400 centres de soins ambulatoires sous les marques Helios en Allemagne et Quirónsalud en Espagne et en Colombie.

Par ailleurs, M. Sen a également donné un aperçu de la nouvelle structure de l'entreprise de Bad Homburg cotée en bourse : il a déclaré que la restructuration du groupe était terminée. Fresenius se concentre désormais sur ses activités cliniques autour de la plus grande société hospitalière allemande Helios et du fabricant de génériques Kabi. Après avoir convenu de vendre la majorité des activités de rééducation de Vamed à un investisseur financier, le groupe a également trouvé récemment un acheteur pour les activités de Vamed en Autriche avec les entreprises de construction autrichiennes Porr et Strabag. En outre, l'ancienne filiale Fresenius Medical Care (FMC) a été dissociée du groupe et n'est plus traitée que comme une participation financière. Cela ne devrait pas changer pour le moment.

"Pour le moment, la séparation n'est pas à l'ordre du jour", a déclaré Sen à propos de la participation dans FMC. La direction pense que la valeur de cet investissement peut encore être augmentée. Il a ajouté que FMC avait une feuille de route claire pour améliorer sa performance. La croissance du nombre de patients chez FMC est en train de revenir. Sen veut encore profiter de cette dynamique de croissance. Fresenius détient près d'un tiers du spécialiste de la dialyse /mne/lew/stk.