INDEX-MONITOR : Rheinmetall attendu dans le Dax - changement également dans le MDax, SDax, TecDax

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après la montée en puissance de Commerzbank fin février, Rheinmetall devrait à la surprise générale rejoindre la première division boursière en mars. La valeur boursière du groupe d'armement et de l'équipementier automobile, mesurée par la part d'actions librement négociables, le rend possible : selon les experts de l'indice, sa capitalisation boursière dite "flottante", qui a entre-temps augmenté à environ 10,3 milliards d'euros, lui permet d'évincer du Dax le spécialiste des dialyses FMC. Selon l'analyste de JPMorgan Pankaj Gupta et Tom Koula de Stifel Europe, ce dernier devrait donc bientôt passer dans le MDax.

Selon les experts, d'autres changements de place sont également prévus dans l'indice des valeurs moyennes ainsi que dans l'indice des petites valeurs, le SDax. Des changements sont également attendus dans l'indice des valeurs technologiques TecDax.

La Deutsche Börse s'exprimera ce vendredi soir. Les éventuels changements entreront en vigueur le lundi 20 mars.

Dans le MDax, Gupta, Koula et également l'analyste de la SocGen Yohan Le Jallé s'attendent à ce que l'entreprise technologique Jenoptik quitte le SDax. En outre, selon Gupta et Koula, le groupe d'armement Hensoldt devrait également avoir réussi ce saut. En revanche, selon les experts, le producteur de biocarburants Verbio et Software AG devraient descendre dans le SDax.

Compte tenu de la forte baisse du cours de l'équipementier de réseaux américain Adtran, celui-ci pourrait également perdre sa place dans l'indice des moyennes entreprises et laisser la place au spécialiste de l'embouteillage Krones, actuellement encore coté dans le SDax, selon Tom Koula, spécialiste des indices.

Outre ces changements de place, Tom Koula s'attend également à une autre progression dans le SDax : l'assureur W&W (Wüstenrot & Württembergische) devrait revenir dans l'indice des petites valeurs. En revanche, Cropenergies, filiale de Südzucker et producteur de bioéthanol, devra probablement céder sa place.

Dans le TecDax, Koula et l'analyste de JPMorgan Gupta s'attendent à ce que le fabricant de batteries Varta quitte l'indice au profit d'Eckert & Ziegler, spécialiste des technologies médicales et de radiothérapie.

En revanche, comme prévu, il n'y a pas de changement pour l'EuroStoxx 50 et le Stoxx Europe 50, après que l'action du fabricant de gaz industriels Linde a été remplacée fin février par celle de la grande banque italienne Unicredit dans l'indice phare de la zone euro et que le groupe de technologie et de défense Safran a pris la place de Linde dans le Stoxx 50, qui est un indice mixte.

Les changements d'indice sont particulièrement importants pour les fonds qui répliquent les indices en termes réels (ETF à réplication physique). Ils doivent alors être rééquilibrés et rééquilibrés en conséquence, ce qui peut avoir un impact sur le cours des actions./ck/tih/jha