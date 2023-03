WDH/INDEX-MONITOR/Virement de situation à la bourse : Rheinmetall entre dans le Dax

(deux mots supprimés au 1er paragraphe, 2e phrase complétée : le début)

ZUG (dpa-AFX) - Changement d'époque dans le Dax : le groupe d'armement et équipementier automobile Rheinmetall rejoint la première division boursière grâce à une valorisation nettement plus élevée sur le marché des actions. Depuis le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, le cours de l'action de l'entreprise a été multiplié par environ une fois et demie. Le spécialiste de la dialyse FMC doit céder sa place à l'indice MDax, l'indice des valeurs moyennes, à partir du 20 mars. Ces deux évolutions étaient attendues par les experts.

Avec le groupe d'armement Hensoldt, qui passe de l'indice des petites valeurs SDax au MDax, c'est un autre groupe d'armement qui profite de ce changement d'époque. Avec lui, l'entreprise de technologie Jenoptik va passer d'une division à l'autre, a annoncé le fournisseur d'indices Qontigo tard vendredi soir à Zoug.

Le producteur de biocarburants Verbio et Software AG doivent céder leur place et passent dans le SDax, l'indice des petites valeurs. L'assureur Wüstenrot & Württembergische (Wüstenrot & Württembergische) y fait également son entrée, tandis que la filiale de Südzucker et le producteur de bioéthanol Cropenergies doivent quitter l'indice.

Les changements d'indice sont particulièrement importants pour les fonds qui répliquent les indices en termes réels (ETF à réplication physique). Ils doivent être rééquilibrés et rééquilibrés en conséquence, ce qui peut avoir un impact sur le cours des actions./he