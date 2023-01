Fresenius : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Fresenius à 'achat' avec un objectif de cours porté de 24 à 35 euros, estimant, après une analyse de scénarios pour son portefeuille, que le groupe allemand de santé 'dispose de nombreuses options pour ajouter de la valeur'.Malgré une dégradation de Fresenius MedCare (filiale cotée et spécialisée dans les dialyses) à 'sous-performance', le broker pense que 'la valeur résiduelle de Fresenius pourrait être réévaluée à mesure que la valeur est réalisée à partir d'actifs non essentiels'.Jefferies réduit le BPA d'environ 11 à 16%, en grande partie en raison de Fresenius MedCare et de la hausse des impôts, mais augmente son objectif de cours, reflétant des perspectives plus optimistes pour Kabi et la suppression de sa décote de groupe.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.