Fresenius : Barclays réduit sa cible, reste à 'surpondérer'

Tout en abaissant son objectif de cours de 52 à 50 euros, Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' sur Fresenius, titre pour lequel il affiche une préférence par rapport à celui de sa filiale de dialyses Fresenius Medical Care.



Alors que le groupe de santé allemand doit publier ses résultats du premier trimestre 2021 le 6 mai, le broker indique prévoir 'un début d'année faible, qui devrait marquer le creux en termes de croissance des bénéfices en devises constantes'.



'Dans l'ensemble, nous pensons que Fresenius devrait être exposé à la réouverture, et nous devrions assister à une reprise tout au long de 2021 avec du potentiel de hausse pour les prévisions de bénéfices', poursuit Barclays.



