UBS relève l'objectif de Fresenius à 32,50 euros - 'Acheter

ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse UBS a relevé son objectif de cours pour Fresenius de 30,50 à 32,50 euros et a maintenu sa recommandation à "acheter". Dans une étude publiée vendredi, l'analyste Graham Doyle s'est penché sur la filiale médicale Kabi et sur les opportunités stratégiques du groupe Fresenius. Ces deux éléments sont des facteurs de sa recommandation d'achat, mais ils sont contestés par les investisseurs. Kabi est suffisamment diversifié pour justifier ses prévisions de bénéfices annuels jusqu'en 2027. D'un point de vue stratégique, seules trois transactions relativement petites sont nécessaires pour donner plus de temps à un changement plus important./tih/edh

