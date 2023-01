Étude : la part des femmes dans les conseils d'administration du DAX passe à environ 23

MUNICH (dpa-AFX) - La part des femmes dans les conseils d'administration des 40 plus grandes entreprises allemandes cotées en bourse est passée de 19 à 22,7% l'an dernier. C'est ce qui ressort d'une évaluation du cabinet de recrutement Russell Reynolds, publiée ce week-end et datant du 1er janvier. L'année dernière, plus de femmes que d'hommes ont été nommées au sein des conseils d'administration. Deux groupes du Dax - Siemens Healthineers et Fresenius Medical Care - auraient même une proportion de femmes de 50 pour cent.

La loi, selon laquelle les entreprises cotées en bourse et soumises à la parité doivent compter au moins une femme au sein de leur conseil d'administration lorsqu'elles comptent plus de trois membres, produit des effets rapides et évidents, a déclaré le conseiller Jens-Thomas Pietralla. Seules quatre entreprises du DAX ne comptent plus aucune femme dans leur conseil d'administration. La moitié des femmes membres du conseil d'administration ont été recrutées dans leurs propres rangs. De plus en plus de femmes sont nommées à des postes de responsabilité en matière de résultats, au lieu d'être principalement affectées au département des ressources humaines comme c'était le cas auparavant. Cela montre que "le changement culturel est arrivé au moins dans les plus grandes entreprises allemandes et qu'il commence à porter ses fruits". La proportion de citoyens allemands au sein des conseils d'administration du DAX est passée de 67 à 63 %.

Dans les 50 sociétés anonymes de taille moyenne cotées au M-DAX, la part des femmes dans les conseils d'administration est passée de 11,7 à 13,7 pour cent, selon Russell Reynolds. La moitié des sociétés du M-DAX sont dirigées uniquement par des hommes /rol/DP/jha.