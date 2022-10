Fresenius : abaissement de perspectives pour 2022

Dans le sillage de ses filiales MedCare et Vamed, le groupe allemand de services de santé Fresenius indique avoir abaissé ses perspectives pour l'année en cours, anticipant désormais une baisse de l'ordre de 10% de son résultat net à taux de change constant.



Pour rappel, il prévoyait précédemment une baisse à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'. Il table toujours sur une progression 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' concernant ses revenus à taux de change constant.



Sur son troisième trimestre 2022, et toujours hors effets de changes, le groupe allemand a vu son bénéfice net ajusté reculer de 19% à 371 millions d'euros, pour des revenus en croissance de 5% à près de 10,5 milliards.



