Fresenius SE & Co. KGaA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux dédiés à l'hospitalisation clinique et à domicile. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - traitement par dialyse (46,9% ; Fresenius Medical Care) : vente d'appareils d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, de dialyse péritonéale, prestations de dialyse, etc. ; - administration et ingénierie hospitalières (34,1% ; Fresenius Vamed et Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ; - perfusion et nutrition clinique (19% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (10,1%), Amérique latine (5,4%) et Afrique (1,3%).

Secteur Installations et services en soins de santé