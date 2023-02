Fresenius va céder le contrôle de sa filiale de dialyse FMC

Francfort (awp/afp) - Le groupe allemand de santé Fresenius SE a annoncé mardi soir qu'il va "déconsolider" sa filiale en difficultés Fresenius Medical Care (FMC), spécialisée dans la dialyse, pour se recentrer sur ses activités dans les médicaments et cliniques privées.

Fresenius "prévoit de déconsolider Fresenius Medical Care" dans le cadre d'un changement de forme juridique de cette dernière en société anonyme, selon un communiqué.

Cette transformation sera décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue en juillet.

Le groupe de Bad Homburg contrôle actuellement sa filiale de dialyse via la formule juridique d'une société en commandite par actions (KGaA), bien qu'il n'en détienne qu'environ 32% des actions.

Cette participation doit demeurer, mais la transformation en SA va conduire à sortir FMC du bilan de Fresenius SE.

Fresenius et FMC sont actuellement cotées au sein du Dax, l'indice des plus grandes valeurs de la Bourse de Francfort.

"C'est un tournant pour Fresenius", a déclaré son PDG Michael Sen dans ce communiqué.

Fresenius va se concentrer sur les développements de sa filiale Fresenius Kabi qui croît dans la nutrition, la biopharmacie et la technique médicale, et les sociétés Hélios en Allemagne et Quirónsalud en Espagne, qui traitent ensemble plus de 24 millions de patients par an.

La décision de déconsolider l'entité FMC a été prise en concertation avec "les parties prenantes les plus importantes de Fresenius", a déclaré le président du conseil de surveillance de Fresenius SE, Wolfgang Kirsch.

Le groupe allemand n'a pas pris cette décision de son plein gré : la presse a évoqué à l'automne la montée du fonds anglo-saxon Elliott au capital de Fresenius, en lui prêtant l'intention de forcer le groupe allemand à se séparer de sa filiale en souffrance FMC.

Fondé en 1977, Elliott est dirigé par Paul Singer et s'avère l'un des fonds d'investissement les plus influents au monde.

Il est notamment présent depuis 2019 au capital du géant Bayer, en faisant pression avec d'autres fonds pour obtenir une scission du groupe en deux parties entre l'activité agro-industrielle et la santé.

