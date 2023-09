BERLIN (dpa-AFX) - Afin de mieux orienter les patients, un répertoire public en ligne sur les prestations et la qualité des traitements des hôpitaux en Allemagne doit être créé. C'est ce que prévoient les projets de loi du ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD), que le cabinet fédéral doit mettre en place mercredi. Le "répertoire de transparence" doit informer de manière compréhensible et interactive sur l'offre de chaque site hospitalier, comme l'a expliqué le ministère. Le lancement est prévu pour avril 2024.

Les associations de consommateurs soutiennent l'orientation générale vers plus de clarté. L'expert en santé de l'association fédérale, Thomas Moormann, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Jusqu'à présent, la transparence n'est pas un point fort du système de santé en Allemagne". Selon lui, les patients ont du mal à trouver l'hôpital le mieux adapté à leurs besoins. "Il existe un patchwork de portails de recherche d'hôpitaux les plus divers". Mais on ne peut pas savoir si les traitements de l'hôpital en question sont efficaces pour un problème de santé concret.

"Avec un répertoire de transparence bien conçu, cela pourrait changer", a déclaré Moormann. Mais pour qu'il ait une valeur ajoutée, la qualité réelle des résultats du traitement doit être demandée aux patients et représentée dans un tel registre. En outre, les discussions entre le médecin et le patient déterminent en grande partie le choix d'un hôpital. C'est pourquoi les informations sur les prestations et la qualité des établissements devraient déjà être disponibles dans les cabinets médicaux et pouvoir être intégrées dans les entretiens.

La loi doit compléter une grande réforme hospitalière prévue, dont les grandes lignes ont fait l'objet d'un accord majoritaire entre la Fédération et les Länder. Il s'agit d'une sorte d'atlas des cliniques en Allemagne :

- "Les patients doivent pouvoir identifier quel hôpital propose quelles prestations à proximité de chez eux et comment cet hôpital se classe en termes de qualité et de dotation en personnel médical et soignant", a expliqué le ministère.

- Pour ce faire, les cliniques devront à l'avenir communiquer des données supplémentaires, notamment sur le personnel soignant et les médecins. Ces données seront ensuite regroupées avec d'autres données existantes et préparées pour la publication par deux instituts mandatés.

- Dans le répertoire, les cliniques seront également classées par niveau de soins ("Level") - des soins de base à proximité du domicile aux soins maximaux comme les cliniques universitaires. Elles seront réparties dans les différents niveaux sur la base de 65 groupes de prestations, qui désignent plus précisément les prestations médicales - par exemple l'infectiologie, la chirurgie pédiatrique, l'ophtalmologie, l'urologie, la médecine intensive.

Ce projet avait déjà fait l'objet de quelques remous dans le cadre de la lutte pour une réorganisation générale des cliniques en Allemagne. Les Länder ont freiné une fonction de pilotage plus importante de ces "niveaux" dans la réforme elle-même. Lauterbach a toutefois insisté sur la transparence et l'uniformité des directives relatives à la qualité des soins. La Fédération et les Länder veulent aborder ensemble la loi sur la réforme hospitalière, après avoir convenu des points essentiels. L'Etat fédéral se charge désormais lui-même de la liste.

Le futur portail d'information vise les opérations et les traitements planifiables, pour lesquels les patients se rendent dans des cliniques plus éloignées. En cas d'urgence, il faut généralement se rendre le plus rapidement possible dans l'établissement approprié le plus proche. Le ministère espère qu'une meilleure comparabilité motivera les cliniques à améliorer la qualité.

Mais des avertissements ont également été émis par les Länder et le secteur. Le ministre bavarois de la Santé Klaus Holetschek (CSU) a déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland (mercredi) qu'il voyait le danger que les patients soient attirés sur une fausse piste par l'attribution de "niveaux". Cela mettrait en danger l'acceptation des petits établissements par la population. Il y a également un risque de mauvaise orientation des patients et donc de surcharge des centres de soins intensifs et maximaux par des cas légers. La société allemande des hôpitaux a déjà dénoncé une intervention massive dans la compétence de planification des Länder.

L'association sociale allemande (SoVD) demande une plus grande participation des patients. "Il ne peut y avoir d'information sur la qualité orientée vers les patients sans une participation globale des patients", a déclaré la présidente du comité directeur Michaela Engelmeier au journal "Augsburger Allgemeine" (mardi). Le SoVD demande en outre que le registre de transparence soit publié "par un organisme indépendant, éloigné de l'État et qui s'engage uniquement dans l'intérêt des patients" et non par une autorité publique./sam/DP/zb