Un expert des Verts optimiste sur les projets de réforme des hôpitaux

BERLIN (dpa-AFX) - L'expert en santé des Verts, Janosch Dahmen, a fait la promotion du projet de réorganisation des cliniques en Allemagne. "La réforme doit améliorer et uniformiser les soins des personnes dans les hôpitaux", a déclaré le député du Bundestag à l'agence de presse allemande. Selon lui, il est intolérable que certaines interventions soient effectuées pour des considérations économiques, mais sans nécessité médicale. "Ce ne sont pas les impératifs économiques qui doivent être au centre des préoccupations, mais le bien-être des patients".

Après les délibérations d'un groupe de travail entre l'État fédéral et les Länder jeudi à Berlin, M. Dahmen a déclaré que l'on avait fait un pas important vers la réforme. "Si la Fédération et les Länder élaborent les bases d'ici l'été, nous aurons franchi une étape importante sur la voie de la garantie de soins hospitaliers de qualité". Il s'agit de niveaux de soins uniformes avec des directives structurelles transparentes pour les établissements. Les discussions menées jusqu'à présent l'ont rendu optimiste. "Nous sommes sur la bonne voie pour rendre les hôpitaux sains".

Le ministre Karl Lauterbach (SPD) veut imposer une grande réforme en matière de rémunération et d'orientation des cliniques. Les plans de la coalition "feux de signalisation" visent à classer le réseau de cliniques qui s'est développé en trois niveaux de soins et à le financer en conséquence - des soins de base de proximité aux soins maximaux tels que les cliniques universitaires, en passant par un deuxième niveau proposant d'autres services. Pour le deuxième niveau, des solutions régionales plus souples seront discutées à la demande des Länder, mais Lauterbach insiste sur des directives uniformes.

Il est également prévu de modifier le système de rémunération par des forfaits pour les cas de traitement. Afin de ne pas dépendre économiquement d'un nombre toujours plus important de cas, les cliniques devraient à l'avenir être rémunérées par un pourcentage, ne serait-ce que pour la mise à disposition d'offres de prestations./sam/DP/zb