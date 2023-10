MUNICH/LICHTENFELS (dpa-AFX) - La vague d'insolvabilité tant redoutée se dessine parmi les hôpitaux allemands : selon les chiffres de la Société allemande des hôpitaux (DKG), 26 organismes responsables totalisant 34 hôpitaux ont déposé le bilan en moins d'un an depuis novembre 2022. D'autres faillites ont été évitées dans plusieurs cas grâce à l'intervention des communes locales en tant que sauveurs.

"La question est de savoir si les hôpitaux vont survivre jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réforme. La situation s'est encore détériorée, car l'écart entre les coûts et les recettes s'est encore creusé", explique Thomas Lemke, vice-président de la DKG et président du conseil d'administration des cliniques Sana à Ismaning, près de Munich. Le 25 octobre, Lemke et toute une série de spécialistes discuteront de cette situation tendue lors d'un forum d'experts organisé par la société de conseil en gestion RS Medical Consult à Berlin.

Jusqu'à présent, les faillites ne signifient pas la fermeture dans la grande majorité des cas, mais de très nombreux établissements sont en difficulté. Selon une enquête menée cet été par le cabinet de conseil Roland Berger auprès des 600 plus grandes cliniques allemandes, plus de la moitié d'entre elles sont dans le rouge.

Un exemple : le groupement de cliniques Regiomed avec sept hôpitaux en Haute-Franconie et en Thuringe. En raison du risque d'insolvabilité, les associés ont récemment décidé de transférer les cliniques aux communes respectives. "Avec toutes les conséquences, notamment financières, car chaque euro versé par les communes ne peut être dépensé qu'une seule fois - comme pour tout privé", explique Christian Meißner (CSU), Landrat du district de Lichtenfels et président de l'assemblée des associés. L'argent qui devrait être donné aux hôpitaux manquerait dans d'autres domaines comme les écoles ou les routes.

"Dans le pire des cas, on assiste à une privatisation du paysage hospitalier par le biais de faillites, où les exploitants d'hôpitaux privés choisissent les morceaux de filet qui rapportent de l'argent", explique l'homme politique communal. "Le reste - probablement principalement dans les zones rurales - devrait alors être liquidé".

Le ministère fédéral de la Santé fait remarquer qu'aucun pays en Europe, à l'exception de l'Autriche, ne dépense plus par habitant pour les hôpitaux que l'Allemagne. Et avec plus de 1700 cliniques, la densité hospitalière est plus importante que dans tout autre pays européen.

"Comme de nombreux hôpitaux ne peuvent plus être exploités de manière rentable, de nombreux experts estiment que sans la réforme hospitalière, 25 pour cent des cliniques seraient en faillite d'ici 2030", peut-on lire dans une prise de position du ministère.

La dernière réforme remonte à 2003 : en raison de l'explosion des coûts, l'Etat fédéral avait alors introduit des forfaits par cas, appelés DRG ("diagnosis related groups"). En gros, cela signifie : Pour chaque diagnostic et la thérapie correspondante, les cliniques reçoivent des paiements forfaitaires, indépendamment de la durée de séjour du patient. Cela devrait permettre de raccourcir les séjours hospitaliers et d'augmenter la rentabilité.

Depuis lors, les cliniques sont incitées financièrement à traiter et à opérer le plus grand nombre possible de patients. En 1991, un patient passait en moyenne deux semaines à l'hôpital, en 2022, c'était moitié moins, selon l'Office fédéral des statistiques.

Le nombre de lits d'hôpitaux a diminué de plus d'un quart depuis 1991 pour atteindre 480 000, mais le "nombre de cas" annuels de patients est passé de 14,5 à plus de 19 millions entre 1991 et 2019. La pandémie a ensuite entraîné une chute à moins de 17 millions, ce qui a considérablement aggravé le manque d'argent.

Depuis des années, les caisses d'assurance maladie reprochent aux cliniques de programmer trop d'opérations, parfois inutiles. Le gouvernement fédéral veut à nouveau modifier le système sous le mot d'ordre de "désoconomisation". Les cliniques doivent recevoir 60 pour cent de leur budget sous forme de "rémunération de réserve", sans lien avec les opérations et les traitements.

Mais dans de nombreuses cliniques, l'angoisse existentielle fait rage. "Si rien ne change dans les points de référence, environ 400 à 500 cliniques passeront à l'étape dite des polycliniques ou des centres ambulatoires", déclare Lemke, vice-président de la DKG. "300 à 400 autres cliniques verront leur niveau de soins baisser et seront alors menacées de disparition", prévient-il. "Ce qui est décisif pour savoir combien d'hôpitaux survivront en Allemagne, c'est la manière dont les groupes de prestations et les caractéristiques structurelles seront définis dans la réforme hospitalière".

Au lieu de la "désoconomisation", la DKG craint le contraire : "Quarante pour cent des recettes doivent continuer à être générées par le système DRG", explique Lemke. Cependant, la part de l'argent distribué via les DRG diminuera et la valeur de chaque prestation sera donc moindre. "Les petits et moyens hôpitaux ruraux, que nous voulons en fait protéger, devront donc courir encore plus vite dans la roue du hamster pour survivre".

Les cliniques rurales proposent souvent un éventail de prestations plus restreint et moins rémunérateur que les grands établissements urbains. Les hôpitaux des villes ou les cliniques universitaires classés comme "prestataires de soins maximum" recevraient une part disproportionnée des fonds avec le nouveau système de financement, prédit Lemke, vice-président de la DKG. "A la fin de la journée, cela mènera à un rationnement de fait, c'est la logique".

Le ministère de la Santé rejette explicitement ce reproche : "Le paiement de réserve réduit la pression économique sur les hôpitaux pour qu'ils fournissent des prestations", explique un porte-parole. De son côté, le ministre Karl Lauterbach pointe du doigt les Länder. "Il est incontestable que les Länder n'ont pas payé 30 milliards de coûts d'investissement au cours des dix dernières années", a récemment déclaré le politicien du SPD au Bundestag. La seule chose qui semble certaine actuellement est que d'autres faillites suivront./cho/DP/zb