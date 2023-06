Freshpet Inc. a annoncé la nomination de Christopher Kraus au poste de directeur de l'information et de Nishu Patel au poste de vice-président, contrôleur de gestion. Informations sur Christopher Kraus, nommé directeur de l'information : Christopher Kraus apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la technologie au sein d'entreprises internationales de premier plan et de sociétés privées. Il aligne les technologies sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions.

Plus récemment, il a occupé le poste de directeur de l'information chez Golden Touch Group, Inc. où il a contribué à moderniser l'empreinte technologique obsolète d'une entreprise mondiale de l'habillement de 1,1 milliard de dollars. Il a contribué à l'élaboration d'une feuille de route pluriannuelle axée sur la replatformisation des systèmes d'entreprise, la migration vers le cloud, la cybersécurité, la résilience de l'entreprise et la croissance à long terme. Christopher est titulaire d'une licence en arts de l'université de Scranton.

Informations sur Nishu Patel, nommée vice-présidente du contrôle de gestion : Nishu Patel apporte 15 ans d'expérience dans l'audit des états financiers de sociétés publiques et privées, acquise chez Ernst & Young LLP. Elle possède une connaissance approfondie des exigences de la SEC en matière de rapports, des exigences de la loi Sarbanes-Oxley, des premiers appels publics à l'épargne et des audits d'exclusion, de la comptabilité des acquisitions et des cessions, des transactions de coentreprise, de l'adoption de nouvelles normes comptables ainsi que de diverses autres questions techniques de comptabilité et d'audit. Son expérience en matière d'expertise comptable viendra compléter son rôle et ses responsabilités actuels de leader stratégique, de résolution de problèmes complexes et d'examen des documents déposés par la société auprès de la SEC, en veillant à ce que les états financiers et les informations fournies soient conformes aux GAAP américains et aux règles et réglementations de la SEC.Nishu est CPA, titulaire d'un MBA en comptabilité et d'une licence en psychologie de l'université Rutgers. Elle siège actuellement au conseil d'administration de la National Multiple Sclerosis Society of NJ.